 
مباشر

الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس يكشف برامج التعاون الاتحادية بين الدولتين

أخبار العالم

الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس يكشف برامج التعاون الاتحادية بين الدولتين
Sputnik
الأمين العام للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس دميتري ميزينتسيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8nt

قال الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس دميتري ميزينتسيف، إنه من الممكن بالفعل اعتبار "خرائط الطريق" لتكامل الدولتين، بمثابة برامج تعاون اتحادية.

وشدد ميزينتسيف، على أن ذلك يؤكد انتقال التعاون بين الدولتين، إلى مجال آخر متميز.

وأضاف ميزينتسيف: "الحديث لم يعد يدور عن خرائط الطريق، بل عن برامج تعاون اتحادية، ويؤكد ذلك الانتقال إلى مجال آخر مختلف من التعاون. وبهذه التسمية نحن نشدد على وجود عمق مختلف للتعاون في أجندة التكامل. ونعتبر ذلك بمثابة طريق النجاح".

تم في موسكو يوم 8 ديسمبر 1999، التوقيع على اتفاقية إنشاء الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس. وفي ديسمبر 2019 - بحلول الذكرى العشرين لتوقيع الوثيقة - تم اقتراح اعتماد برنامج لتعميق التكامل.

قام الجانبان، بتكوين مجموعة عمل لصياغة المقترحات الضرورية، وتم وضع مشاريع لأكثر من 30 "خريطة طريق" في مختلف القطاعات.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا