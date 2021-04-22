الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس يكشف برامج التعاون الاتحادية بين الدولتين

قال الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس دميتري ميزينتسيف، إنه من الممكن بالفعل اعتبار "خرائط الطريق" لتكامل الدولتين، بمثابة برامج تعاون اتحادية.

وشدد ميزينتسيف، على أن ذلك يؤكد انتقال التعاون بين الدولتين، إلى مجال آخر متميز.

وأضاف ميزينتسيف: "الحديث لم يعد يدور عن خرائط الطريق، بل عن برامج تعاون اتحادية، ويؤكد ذلك الانتقال إلى مجال آخر مختلف من التعاون. وبهذه التسمية نحن نشدد على وجود عمق مختلف للتعاون في أجندة التكامل. ونعتبر ذلك بمثابة طريق النجاح".

تم في موسكو يوم 8 ديسمبر 1999، التوقيع على اتفاقية إنشاء الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس. وفي ديسمبر 2019 - بحلول الذكرى العشرين لتوقيع الوثيقة - تم اقتراح اعتماد برنامج لتعميق التكامل.

قام الجانبان، بتكوين مجموعة عمل لصياغة المقترحات الضرورية، وتم وضع مشاريع لأكثر من 30 "خريطة طريق" في مختلف القطاعات.

المصدر: نوفوستي