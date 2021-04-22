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"شبح الجوع" يهدد الملايين في ميانمار

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Reuters
امرأة تطبخ في كشك للطعام عليه ملصقات ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 16 فبراير 2021
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قالت الأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة.

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وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.

وقال ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان "فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء".

وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة خمسة بالمئة و18% على التوالي منذ نهاية فبراير، وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانجون العاصمة التجارية لميانمار تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية.

ونفذ جيش البلاد انقلابا على الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في الأول من فبراير، ما أسقط البلد الآسيوي في أتون الاضطرابات وأدى إلى استخدام القوة لقمع احتجاجات حاشدة وحركة للعصيان المدني على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص.

المصدر: رويترز 

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