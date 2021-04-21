الخارجية الأمريكية: بإمكان واشنطن رفع العقوبات عن إيران بسرعة في حال الوصول إلى اتفاق

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تعتقد أنه بإمكانها رفع العقوبات عن إيران بسرعة إذا تم التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الولايات المتحدة سلمت إيران قائمة بالعقوبات التي سترفعها في حال العودة إلى الاتفاق النووي.

في المقابل، أكد المسؤول أن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أحدث جولة من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع، وأن المفاوضات ما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة، وأن النتائج غير مؤكدة.

وأضاف أن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة، والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي.

المصدر: وكالات