الولايات المتحدة: لم نر أي دليل على انسحاب القوات الإريترية من تيغراي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تر أي دليل على انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي، على الرغم من تصريخات سلطات إريتريا بهذا الصدد.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأربعاء دعوة واشنطن للانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إقليم تيغراي.

وكانت إريتريا قد أعلنت عن البدء بسحب قواتها من إقليم تيغراي، وذلك عقب فترة لم تعترف خلالها بوجود قواتها هناك.

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وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عن عدم تسجيل أي تقدم في ما يخص انسحاب القوات الإريترية رغم دعوات متكررة من المجتمع الدولي، وتدهور الوضع الإنساني في إقليم تيغراي.

وتدخلت القوات الإريترية في النزاع بإقليم تيغراي المستمر منذ نوفمبر الماضي، دعما لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

المصدر: "رويترز"