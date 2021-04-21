واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف المصادر الاقتصادية للجيش في ميانمار

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار، مشيرة إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ"، لافتة إلى أن "الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إن "واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري".

وأضاف: "سنستمر في دعم شعب بورما في مساعيه لرفض هذا الانقلاب وندعو النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق بورما صوب الديمقراطية".

المصدر: "رويترز"