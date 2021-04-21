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واشنطن ترفض الاتهامات بالتحضير للانقلاب في بيلاروس واغتيال لوكاشينكو

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واشنطن ترفض الاتهامات بالتحضير للانقلاب في بيلاروس واغتيال لوكاشينكو
Reuters KEVIN LAMARQUE
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رفضت الولايات المتحدة اتهامات بيلاروس لها بأنها كانت متورطة في التحضير للانقلاب في هذا البلد واغتيال رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء: "بوسعي التأكيد فقط أنه لا يوجد هناك أي أساس من الصحة (لتلك الاتهامات)".

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وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن عن القبض على مجموعة من الأشخاص، بينهم مواطنون أجانب، كانوا يخططون لتحقيق انقلاب في بيلاروس والاستيلاء على السلطة واغتيال لوكاشينكو وأبنائه.

وتجري التحقيقات حاليا مع 3 أشخاص قد يواجهون عقوبة السجن تصل إلى 12 عاما.

المصدر: "نوفوستي"

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