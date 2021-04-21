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غانتس يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لجولة انتخابات جديدة

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غانتس يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لجولة انتخابات جديدة
Reuters
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجر إسرائيل الى جولة انتخابات جديدة لأغراضه الشخصية.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إن "بيبي (نتنياهو) يبصق في وجه الإسرائيليين ويجرهم إلى انتخابات جديدة لدوافع شخصية، ويمنع إقرار الموازنة في زمن الأزمة الاقتصادية ويترك البلاد بدون وزير للعدل".

المصدر: RT

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