غانتس يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لجولة انتخابات جديدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8l7
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجر إسرائيل الى جولة انتخابات جديدة لأغراضه الشخصية.
وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إن "بيبي (نتنياهو) يبصق في وجه الإسرائيليين ويجرهم إلى انتخابات جديدة لدوافع شخصية، ويمنع إقرار الموازنة في زمن الأزمة الاقتصادية ويترك البلاد بدون وزير للعدل".
ביבי, יריקה בפרצוף זה לקחת את אזרחי ישראל לבחירות ממניעים אישיים, למנוע תקציב מדינה בזמן משבר כלכלי ולהשאיר את המדינה בלי שר משפטים בגלל המשפט שלך.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 21, 2021
المصدر: RT