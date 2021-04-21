جونسون يتعرض للانتقاد بعد أن وعد رجل أعمال بإصلاح الوضع الضريبي لشركته

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات بسبب نصوص مسربة وعد فيها رجل الأعمال جيمس دايسون بأنه سيصلح الوضع الضريبي للشركة للمساعدة في بناء أجهزة التنفس الصناعي.

واتهم رئيس حزب العمال كير ستارمر الحكومة "بالفساد"، بعد أن وعد جونسون في النصوص المسربة موظفي الملياردير المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدم دفع ضرائب إضافية إذا قدموا إلى المملكة المتحدة لصنع أجهزة التنفس لمحاربة وباء كورونا.

واعتبر أن "النصوص أثارت مخاوف جدية بشأن المعاملة التفضيلية لمن لديهم الرقم الشخصي لرئيس الوزراء"، متسائلا: "كم عدد الأشخاص الآخرين الذين لديهم الرقم الشخصي لرئيس الوزراء الذين منحهم معاملة تفضيلية؟".

فيما دعا زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي، إيان بلاكفورد، جونسون إلى "نشر جميع التبادلات الشخصية بشأن هذه العقود قبل نهاية اليوم".

بدوره، قال جونسون: "لن أعتذر على الإطلاق لفعل كل ما بوسعي، كما يفعل أي رئيس وزراء في هذه الظروف، لتأمين أجهزة التنفس للناس في هذا البلد وإنقاذ الأرواح"، مضيفا: "لا يوجد شيء على الإطلاق لإخفائه ويسعدني مشاركة جميع التفاصيل".

المصدر: "الغارديان"