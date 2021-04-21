"على ضوء التوتر المتصاعد مع ايران".. موقع عبري يؤكد إجراء إسرائيل لتدريب عسكري "كبير واستثنائي"

قال موقع "واينت" العبري، إنه "على ضوء التوتر المتصاعد مع ايران مؤخرا، سيقوم الجيش الإسرائيلي الشهر القادم بإجراء تدريب عسكري كبير واستثنائي يستمر شهرا".

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وأفاد الموقع بأن "التدريب سيشمل مواجهات بعدة ميادين عسكرية، وبالتشديد على قطاع غزة ولبنان".

كما لفت "واينت" إلى أنه "في المناورات ستتدرب قوات الجبهة الداخلية في مواقع حية سيتم هدم جزء منها لصالح التدريبات، وستحاكي إصابات واسعة داخل مراكز المدن بالنسبة لوحدات الإنقاذ العسكرية التي تعمل الى جانب الشرطة، والإطفاء، والاسعاف"، مشيرا إلى أنهم "سيتدربون على عملية اخلاء سكان سريعة، والتي تم التدرب عليها في السنوات الأخيرة لبلدات متاخمة للحدود".

وأفاد الموقع العبري أن "الخطة التي سيتم التدرب عليها بالاشتراك بين قوات القيادة المركزية والوحدات الموسعة التي تتمركز أمام قطاع غزة وجنوب لبنان، تهدف إلى حماية السكان من خطرين مركزيين، وهما رشقات الصواريخ الثقيلة الوزن، التي لم تتعرف عليها إسرائيل بعد، وعناصر قوات الرضوان في لبنان وقوات النكبة في غزة الذين سيحاولون التسلل الى البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود".

المصدر: "I24NEWS"