الخارجية اليونانية لـ"العربية": اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل السعودية

أفادت قناة "العربية" السعودية بأن الخارجية اليونانية أكدت أنها "اتفقت مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة".

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وقالت الخارجية اليونانية لـ"العربية" إن هنالك "زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين السعودية واليونان"، مشيرة إلى أن "أثينا ستبحث مع الرياض المشاركة في تنفيذ رؤية 2030".

وأضافت الخارجية اليونانية للقناة: "تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات، وملتزم بالمبادئ الدولية"، لافتة إلى أن" تعاون اليونان مع السعودية لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى".

المصدر: "العربية"