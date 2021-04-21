وسائل إعلام: مقتل 12 مدنيا في هجوم مسلح بشمال شرق الكونغو الديمقراطية

لقى ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم في منطقة إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هجوم شنه مسلحون متمردون على إحدى القرى المحلية، وفقا لوسائل إعلام.

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وذكر موقع Actualite الإخباري أن عناصر ميليشيا "القوة الوطنية والتكاملية" الناشطة في البلاد هاجموا يوم الثلاثاء قرية شاري-نيارا بضواحي مدينة بونيا، ما أسفر عن سقوط 12 مدنيا، إضافة إلى مقتل 8 من المسلحين المتمردين. كما خلف الحادث، وفقا للموقع، إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة.

من جهته، قال مصدر في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏(مونوسكو)، حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إن 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال على الأقل، قتلوا في جبل "نيارا" الواقع في منطقة الهجوم على يد المسلحين الذين نهبوا عددا من المتاجر وأحرقوا العديد من المنازل.

فيما أكد جول نغونغو، المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية في منطقة ايتوري أن "الوضع أصبح تحت السيطرة".

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، تعرضت أكثر من 25 قرية لهجمات، قتل خلالها أكثر من 200 شخص في منطقة إيتوري وإقليم شمال كيفو المجاور، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: "نوفوستي" + أ ش أ