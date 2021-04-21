السلطات البريطانية تخلي محطة قطارات "جسر لندن"

قامت أجهزة الطوارئ البريطانية بإجلاء الركاب من محطة قطارات "جسر لندن" على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة "تتعامل مع حادث" هناك.

⚠️ We've been informed that the emergency services are dealing with an incident at London Bridge.



Trains will not be able to serve London Bridge as the station is being evacuated.



ℹ️ Further information to follow shortly. — Southern (@SouthernRailUK) April 21, 2021

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY — Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021

من جانبها، أكدت شرطة النقل البريطانية عبر "تويتر" أن إغلاق محطة "جسر لندن" جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات، مشيرة إلى أن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم.

Officers were called to #LondonBridge station at 12.33pm today following reports of a suspicious item on board a train.



The station has been closed as a precaution while specialist officers assess the item.



Thank you for your patience while we respond. pic.twitter.com/4Kz6W9Pvhc — British Transport Police (@BTP) April 21, 2021

وأعلنت الشرطة لاحقا أن ضباطها وصلوا إلى الجسم وتأكدوا من أنه لا يشكل أي خطر، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن المحطة استأنفت العمل.

المصدر: RT