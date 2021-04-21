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السلطات البريطانية تخلي محطة قطارات "جسر لندن"

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السلطات البريطانية تخلي محطة قطارات
Reuters Neil Hall
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قامت أجهزة الطوارئ البريطانية بإجلاء الركاب من محطة قطارات "جسر لندن" على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة "تتعامل مع حادث" هناك.

من جانبها، أكدت شرطة النقل البريطانية عبر "تويتر" أن إغلاق محطة "جسر لندن" جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات، مشيرة إلى أن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم.

وأعلنت الشرطة لاحقا أن ضباطها وصلوا إلى الجسم وتأكدوا من أنه لا يشكل أي خطر، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن المحطة استأنفت العمل.

المصدر: RT

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