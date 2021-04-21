رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته للهند والفلبين بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19

قال متحدث حكومي ياباني كبير إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا ألغى خططا لزيارة الهند والفلبين أثناء فترة العطلة الطويلة بالبلاد التي تبدأ أواخر أبريل، للارتفاع الحاد في إصابات كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو: "في إطار اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من فيروس كورونا تقرر عدم قيام رئيس الوزراء سوغا بأي رحلات خارجية خلال (عطلة) الأسبوع الذهبي".

وكانت رحلة سوغا للهند ستتيح له عقد أول قمة مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. وأجرى سوغا في السابق محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وتبحث الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في طوكيو وعدة مقاطعات أخرى من جراء ازدياد حالات الأصابة بكورونا، فيما أظهرت البيانات في الهند، تسجيل 295041 إصابة جديدة بأنحاء البلاد الليلة الماضية، و2023 وفاة، وهي أعلى معدلات تشهدها الهند منذ بدء الجائحة.

واليابان والهند عضوان في ما تعرف باسم مجموعة "الحوار الأمني الرباعي" التي تضم معهما الولايات المتحدة وأستراليا.

وفي الشهر الماضي تعهد قادة المجموعة بالعمل على ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي، والتعاون في مجالات الملاحة والأمن الإلكتروني والاقتصادي، وهي أمور تراها الدول الأربع حيوية بالنسبة لها في مواجهة التحديات الصينية.

المصدر: رويترز