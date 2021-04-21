مسؤول روسي: سننظر في آفاق التعاون العسكري التقني مع أنقرة حال توريدها طائرات مسيرة لأوكرانيا

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي ، أن موسكو ستنظر في آفاق التعاون العسكري التقني مع تركيا في حال توريد أنقرة طائرات حربية مسيرة لأوكرانيا.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالته السنوية إلى البرلمان، اليوم الأربعاء، رد بوريسوف على سؤال عن إمكانية تعليق التعاون العسكري التقني بين موسكو وأنقرة في هذه الحالة، قائلا: "سننظر في الأمر بشكل محدد في كل حالة محددة".

وفي 11 أبريل ناقش وزير الدفاع الأوكراني، أندريه تاران، مع نظيره التركي، خلوصي أكار، تزويد كييف بطائرات "بيرقدار" المسيرة الحربية التركية، وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية. وتابعت الوزارة أن الجانبين ناقشا "بشكل منفصل تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري الفني".

وبعد ذلك بومين نقلت وكالة "سبوتنيك" عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن تصدير المنتجات الحربية التركية إلى دول أخرى "معادية" لروسيا هو أمر "خطير". وتابع أن السلطات التركية والروسية ستناقشان القضية من خلال قنوات اتصال ثنائية خاصة، مشيرا إلى أن تحليق طائرات قتالية تركية في سماء منطقة دونباس، مسرح النزاع المسلح بين السلطات الأوكرانية و"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" (غير المعترف بهما) سيؤدي إلى "الكثير من المشاكل".

يذكر أن أوكرانيا اشترت من تركيا في عام 2019 عددا من طائرات "بيرقدار" بقيمة 69 مليون دولار، وفقا لمعلومات غير رسمية، وتخطط كييف لتزويد هذه الطائرات بقنابل MAM-L عالية الدقة التي تصنعها شركة Roketsan التركية.

المصدر: "تاس" + "سبوتنيك"