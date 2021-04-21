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خلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني..روحاني يحدد دور طهران وإسلام آباد

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خلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني..روحاني يحدد دور طهران وإسلام آباد
Reuters SPUTNIK
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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رأى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه "يجب على طهران وإسلام آباد، أن تلعبا دورهما في إدارة عملية السلام في أفغانستان من خلال التفاعل والتعاون".

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وخلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قال روحاني: "يجب على إيران وباكستان، باعتبارهما الجارتين الأهم والأكثر فاعلية لأفغانستان، أن تلعبا دورهما في إدارة عملية السلام في هذا البلد من خلال التفاعل والتعاون".

وأكد الرئيس الإيراني أن "التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، لم يسهم في إرساء الأمن والاستقرار فيها".

المصدر: عمر هواش - RT

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