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ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)

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ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)
Reuters
احتجاجات في برلين على قيود كورونا
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بدأ متظاهرون في التجمع وسط برلين صباح اليوم الأربعاء، حيث يستعد نواب البرلمان للتصويت على اقتراح لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل، لفرض قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ويهدف الاقتراح الذي سينفذ على مستوى البلاد كلها إلى إنهاء مزيج من الإجراءات التي ميزت التعامل مع الوباء عبر 16 ولاية في ألمانيا.

ويعرض خططا لفرض حظر تجول ليلي، والحد من اللقاءات الشخصية، وإغلاق متاجر وأماكن ثقافية ومرافق رياضية.

وستبدأ الإجراءات في المناطق التي يوجد بها أكثر من 100 حالة إصابة جديدة أسبوعيا لكل 100 ألف ساكن.

ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)
Reuters

وإذا تم تمرير الاقتراح في مجلس النواب، فمن المتوقع أن ينتقل بسرعة إلى الغرفة العليا للبرلمان، التي يديرها ممثلو الولايات، للتصويت عليه غدا الخميس. وفي حال تجاوزه كلا المجلسين، فسيتم تنفيذه بسرعة، وسيطبق حتى نهاية يونيو المقبل.

ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)
ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)
Reuters
ألمانيا.. محتجون يحتشدون مع تصويت البرلمان على فرض قيودا جديدة للحد من انتشار كورونا (صور)
Reuters

المصدر: "أسوشيتد برس"

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