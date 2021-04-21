الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة

وقع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، في حال تفاقم الوضع في دونباس.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن زيلينسكي وقع على قانون بشأن تعبئة جنود الاحتياط في فترة زمنية محددة.

وأوضح المكتب الصحفي إن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مدة زمنية محددة، دون الإعلان مسبقا عن التعبئة.

وبحسب المكتب الصحفي فإن ذلك سيسمح بدعم الوحدات العسكرية لجميع قوات الجيش الأوكراني في مدة زمنية وجيزة بجنود الاحتياط، بهدف رفع فعاليتها القتالية في حال عدوان عسكري، وتهديد مفاجئ.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقد أعلن الجيش الأوكراني في وقت سابق عن مقتل 4 جنود خلال القصف في دونيتسك، وأرسل زيلينسكي، رئيس هيئة الأركان العامة إلى مكان الحادث، وقال إنه سيبحث الوضع في دونباس قريبا مع قادة نورماندي الأربعة (ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا).

ومنذ أبريل عام 2014 أطلقت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد وغير المعترف بهما دوليا، واللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا في شهر فبراير عام 2014.

المصدر: نوفوستي