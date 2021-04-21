هاري يعود إلى كاليفورنيا دون حضور عيد ميلاد جدته الذي ستمضيه وحيدة للمرة الأولى منذ 7 عقود

غادر الأمير هاري بريطانيا بعد حضوره جنازة جده الأمير فيليب، دون أن يبقى فيها لحضور عيد ميلاد جدته الملكة إليزابيث الـ95، الذي ستمضيه وحيدة للمرة الأولى منذ 7 عقود، بعد وفاة زوجها.

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وسافر هاري البالغ من العمر 36 عاما إلى لوس أنجلوس، على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، وصلت بعد ظهر أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى منزله في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتعني عودة هاري إلى الولايات المتحدة أنه لن يحضر الاحتفال بعيد ميلاد جدته، كما كان يعتقد، وفضل العودة إلى منزله ليكون إلى جانب زوجته الحامل، ميغان ماركل، وطفله الصغير آرتشي.

وسيخضع هاري الآن لحجر صحي لمدة 10 أيام، أوصى بها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للمسافرين الدوليين.

وكانت الرحلة إلى إنجلترا أول عودة لهاري إلى موطنه الأصلي منذ أكثر من عام، وتلقى استقبالا باردا، وتجاهله كبار أفراد العائلة الملكية، بما في ذلك والده الأمير تشارلز.

وتأتي هذه التداعيات الملكية بعد أن أخبر الأمير هاري الصحفية المريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، أنه يشعر بأنه محاصر من قبل عائلته، التي اتهمها بالتحيز (العنصري) ضد زوجته ثنائية العرق وابنه أرتشي.

وتكمل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الأربعاء عامها الـ95، لكن لن تكون هناك أي احتفالات عامة بهذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

وتوفي فيليب، الذي تزوج بإليزابيث عام 1947، في 9 أبريل الجاري عن عمر ناهز المئة عام، وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت السبت الماضي في قلعة وندسور.

وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، جلست الملكة وحدها خلال مراسم قداس وداع الأمير فيليب، الذي وصفته بأنه كان لها "القوة والسند".

المصدر: "ديلي ميل"