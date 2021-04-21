بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم

يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء برسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية، والتي من المنتظر أن يعلن فيها عن عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي انتظار مضمون رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان)، يتوقع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الروسي أن يعلن بوتين عن جملة من الإجراءات لتقليل اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، وتعزيز أهمية الروبل في التجارة العالمية.

كذلك يتوقع الخبراء أن يعلن الرئيس الروسي في خطابه السنوي عن مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد وإجراءات اجتماعية، فضلا عن التطرق إلى القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات، وعلاقات روسيا الخارجية.

وبحسب عدد من الخبراء الذين حاورتهم وكالة "نوفوستي" قد يكون المحتوى الرئيسي للرسالة مرتبطا بتعافي الاقتصاد من تأثيرات وباء كورونا، والتوتر المتفاقم في العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي