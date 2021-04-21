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بكين: شي جين بينغ سيحضر القمة حول المناخ بدعوة من بايدن

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بكين: شي جين بينغ سيحضر القمة حول المناخ بدعوة من بايدن
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة حول المناخ في 22 أبريل الجاري، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، إلى أن شي سيحضر القمة عبر تقنية الفيديو، وسيلقي كلمة أمام القمة.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا العشرات من زعماء دول العالم لعقد القمة حول المناخ، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن التزامات جديدة في ما يخص تقليص انبعاث الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، حيث أعلن بايدن محاربة التغير المناخي إحدى أهم نقاط سياسته مع عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة في 2015، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"

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