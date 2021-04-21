آبي يزور معبدا يحتفظ بسجلات العسكريين اليابانيين القتلى بينهم مجرمو حرب   

قام رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الثلاثاء برحلة حج إلى معبد ياسوكوني، الذي تحتفظ فيه سجلات العسكريين اليابانيين القتلى بالحروب منذ أواسط القرن الـ19.

وقال آبي، الذي يعمل حاليا نائبا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في الغرفة السفلى بالبرلمان الياباني: "أديت رحلة الحج من أجل تكريم أرواح هؤلاء الذين قاتلوا وضحوا بحياتهم من أجل وطننا".

Reuters KIM KYUNG-HOON

وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها آبي إلى معبد ياسوكوني، الذي يتم فيه جمع سجلات أسماء العسكريين اليابانيين الذين قتلوا بالحروب منذ أواسط القرن الـ19، بما في ذلك مجرمو الحرب، الذين تم إعدامهم نتيجة محاكمة طوكيو في 1946-1948 للمجازر والأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات اليابانية بحق شعوب المنطقة خاصة الصينيين والكوريين خلال الحرب العالمية الثانية والعمليات العسكرية التي سبقتها.

وأثارت الرحلة السابقة لآبي إلى المعبد عام 2013 ردود أفعال وإدانات شديدة في الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

ولم يزر رئيس الوزراء الياباني الحالي، يوشيهيدي سوغا، ياسوكوني منذ توليه المنصب في خريف 2020 بعد استقالة آبي، لكنه أرسل مرتين مؤخرا عروضا طقسية إلى المعبد.

المصدر: "تاس" + "كيودو"