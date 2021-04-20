مصدر في فيينا: الولايات المتحدة تسعى لإجبار إيران على قبول رفع تدريجي للعقوبات

ذكر مصدر في مدينة فيينا، التي تستضيف محادثات خاصة بسبل إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إجبار إيران على قبول رفع تدريجي للعقوبات.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "Press TV" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع على سير عملية التفاوض، أن اجتماعات هذا الأسبوع كانت من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات، إلا أن الوفد الأمريكي نجح، بضغط مارسه عبر مجموعة "4+1"، في تشكيل مجموعة عمل ثالثة على جدول أعمالها اتخاذ إجراءات بين إيران والولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، معتبرا أن الغرض من هذه الخطوة دفع إيران إلى قبول الرفع التدريجي والمؤقت للعقوبات.

وأوضح المصدر أن "الولايات المتحدة تحاول إجبار الجانب الإيراني على قبول رفع العقوبات بشكل مرحلي، كي تتمكن من الحصول على تنازلات إيرانية بالتدريج".

وقال المصدر إن تشكيل مجموعة العمل هذه يهدف إلى تحديد العقوبات الأمريكية التي ستتم رفعها وكيفية وتوقيت القيام بذلك.

وأضاف أنه في المقابل ستحدد مجموعة العمل هذه الخطوات التي ستخفض فيها إيران إجراءاتها النووية والمراحل والآلية التي سيتم فيها ذلك.

وسبق أن قال الاتحاد الأوروبي، الذي يرعى العملية التفاوضية في فيينا، عبر بيان أصدره الثلاثاء، إن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي "ستعقد اجتماعات مجددا لمواصلة عملها في الأسبوع المقبل".

من جانبه، ذكر مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، عبر "تويتر"، أن الأطراف وافقت على تشكيل مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع تسلسل محتمل لخطوات عملية تؤدي للعودة بالكامل للاتفاق النووي الإيراني".

المصدر: "Press TV" + وكالات