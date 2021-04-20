جنرال أمريكي: لدي شكوك عميقة في التعويل على "طالبان" كشريك في مفاوضات السلام الأفغانية

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث فرانك ماكنزي عن "شكوكه العميقة" في التعويل على حركة "طالبان" كشريك في المفاوضات حول التوصل إلى سلام في أفغانستان.

وقال ماكنزي في اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "لدي شكوك عميقة في التعويل على طالبان... لكن ينبغي أن نرى ماذا سيفعلون هنا".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون أي شكل من الاعتراف الدولي بأفغانستان في المستقبل، فسيكون عليهم الوفاء بالاتفاقات التي أبرموها".

ولفت إلى أن "الجيش الأمريكي سيظل قادرا على مراقبتهم والتحقق من أفعالهم".

وأشار إلى أنه سيقدم لوزير الدفاع لويد أوستن خطة لقوات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان بحلول نهاية الشهر.

وحذر من أن فقدان الشبكة العسكرية الأمريكية الحالية والقدرات المخابراتية المتصلة بها سيكون له تأثير.

المصدر: "رويترز"