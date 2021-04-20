تركيا ترصد حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

رصدت السلطات الصحية التركية، الاثنين، حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا العدد 346 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61028، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4384624.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802، وفي 19 أبريل 55149.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 346 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36613 شخصا.

وشهدت تركيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لحصيلة ضحايا الجائحة، حيث وصل هذا المؤشر يوم 17 أبريل إلى 288 وفاة، وفي 18 أبريل إلى 318، وفي 19 أبريل 341، ما يعتبر حصيلة قياسية سابقة.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 55592 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3792129 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 أبريل، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: RT