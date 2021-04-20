الرئيس الصومالي يطلب وساطة الاتحاد الإفريقي

رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد بدور الاتحاد الإفريقي المقبل في وضع "مسار انتخابي" في بلاده بعدما طلب في كينشاسا وساطة الرئيس الحالي للاتحاد، رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي.

وكتب الرئيس الصومالي في تغريدة غداة لقاء مع الرئيس الكونغولي "كل الأطراف الصوماليين سيشاركون في الحوار حول مستقبل نظامنا الديموقراطي".

وقالت الرئاسة الكونغولية من جهتها في بيان إن الهدف "هو التوصل إلى اتفاق بين الصوماليين لما في ذلك مصلحة الشعب الصومالي".

ورحب تشيسيكيدي بـ"اليد الممدودة" من الرئيس الصومالي لكل الأطراف الصوماليين "للتوصل إلى حلول وتسويات يأتي بها الصوماليون أنفسهم".

ويمر الصومال الواقع في القرن الإفريقي بأزمة سياسية منذ انتهاء ولاية الرئيس التي تمتد أربع سنوات في الثامن من فبراير من دون التمكن من إجراء انتخابات.

وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي قرارا يمدد فيه لسنتين ولاية الرئيس وحكومته يتم خلالهما التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الصومال.

واعتبر هذا التمديد الذي صدر في 13 أبريل غير دستوري لا سيما من قبل رئيس مجلس الشيوخ الذي لم يتمكن من معاينة النص.

المصدر: "أ ف ب"