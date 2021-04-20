صالحي: العدو أراد من هجوم نطنز وقف تخصيب اليورانيوم

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "العدو أراد من هجوم نطنز وقف تخصيب اليورانيوم لكننا أثبتنا قدرتنا على رفع التخصيب بنسبة ستين بالمائة".

وأكد صالحي في كلمة خلال اجتماع في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه "تم وصل الكهرباء الأساسية في موقع تخصيب اليورانيوم الذي تعرض لهجوم"، مشيرا إلى "أننا قمنا بتفعيل عدة مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في الموقع الذي تعرض للهجوم".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الواقع تحت الأرض والذي يعتبر من أهم المنشآت النووية في إيران.

كما أكد صالحي، أن الانقطاع الكهربائي في المنشأة كان ناجما عن "عملية تخريبية"، وسط تقارير إعلامية عن وقوف إسرائيل وراء الحادث.

يذكر أنه في يوليو 2020 أصيبت منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي بأضرار بالغة جراء ما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه حريق.

عمر هواش - طهران

المصدر: RT