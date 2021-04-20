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روحاني: لسنا في عجلة بشأن مفاوضات فيينا وسنستثمر أي فرصة لرفع العقوبات

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روحاني: لسنا في عجلة بشأن مفاوضات فيينا وسنستثمر أي فرصة لرفع العقوبات
Reuters /FW1F/William Maclean
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليست في عجلة من أمرها بشأن مفاوضات فيينا، مؤكدا تمسك طهران بموقفها واستثمارها "أي فرصة لرفع العقوبات".

وأضاف أن "فشل سياسات الضغوط القصوى الأمريكية ضدنا جعل موقفنا قويا في مفاوضات فيينا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "مفاوضات فيينا حققت تقدما بنسبة 60 الى 70 بالمئة"، مضيفا أنه "في حال كان الأمريكيون صادقين، يمكن التوصل إلى نتيجة في فترة زمنية وجيزة".

وأكد روحاني أن طهران "التزمت بشكل كامل بالإطار الذي وضعه المرشد الأعلى للمفاوضات ونحن نتحرك في نفس هذا الإطار"، لافتا إلى أن "بلاده تسعى إلى التوصل إلى نتيجة في مفاوضات فيينا خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة".

يتبع..

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