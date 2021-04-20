الدنمارك: ندرس مقايضة لقاح "أسترازينيكا" بلقاحات أخرى

أعلن وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك أن بلاده تجري مناقشات مع دول أخرى لمقايضة جرعات لقاح "أسترازينيكا" بلقاحات أخرى، بسبب مخاوف من تجلط الدم.

وقال هيونيك: "نحن بحاجة إلى لقاحات آمنة ومعتمدة وهي لقاحي (فايزر) و(موديرنا)"، مضيفا: "إذا تمكنا من ترتيب صفقة مبادلة مع دول أخرى حيث نرسل لهم لقاحات |(أسترازينيكا) ونحصل على بعض لقاحات (فايزر) الخاصة بهم، فسيكون ذلك مهما".

وقال: "كلما أسرعنا في تطعيم السكان، كلما أسرعنا في إخراج الدنمارك من الوباء"، مشيرا إلى أنه "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كنا سننجح بعملية المقايضة لكن من المؤكد أنه سيكون ذا أهمية كبيرة لنا".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي توقفت الدنمارك عن تقديم لقاح "أسترازينيكا" بسبب المخاطر الصحية المحتملة، وانضمت إلى هولندا والنرويج في منع استخدامه تماما.

المصدر: "ديلي ميل"