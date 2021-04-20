عمدة موسكو: المدينة تعمل على برنامج من شأنه تشجيع المسنين على تلقي التطعيم ضد كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أن سلطات المدينة تعمل على وضع برنامج لتشجيع المواطنين المسنين على تلقي التطعيم ضد عدوى كورونا.

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وكشف سوبيانين في مدونة له أن غرفة التجارة والصناعة الروسية اقترحت تنفيذ البرنامج الذي وظيفته حماية الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن ضرورة حماية المسنين قبل غيرهم كانت سببا لفرض الإغلاق الصحي التام في كثير من مدن العالم.

وأوضح المسؤول أن أبناء موسكو المتقدمين في السن ممن أخذ اللقاح ضد كورونا، قد يحصلون على خصم للأسعار لدى شرائهم السلع الأساسية، مشيرا إلى أن تمويل البرنامج يمكن ضمانه على حساب تبرعات أعضاء الغرفة التجارية الصناعية وغيرهم من "ممثلي قطاع الأعمال المسؤول".

وأكد سوبيانين في مدونته أن الوضع الوبائي المتعلق بانتشار عدوى كورونا في موسكو "بدأ يتدهور على مدار الأسابيع الأخيرة".

وتتصدر موسكو قائمة المدن الروسية من حيث عدد إصابات كورونا. وبلغت حصيلة الإصابات في العاصمة الروسية منذ بداية الجائحة 1068048 حالة، منها 1996 خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما سجلت السلطات 974229 حالة شفاء و 17754 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"