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فرنسا مستعدة لنشر جرعات لقاح كورونا لشركة "Johnson & Johnson" بعد تقرير وكالة الأدوية

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فرنسا مستعدة لنشر جرعات لقاح كورونا لشركة
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قالت وزارة الصحة الفرنسية إن فرنسا مستعدة لنشر جرعات لقاح Covid-19 لشركة "Johnson & Johnson".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية لرويترز إن فرنسا مستعدة لنشر جرعات لقاح Covid-19 لشركة Johnson & Johnson، وفقا للرأي الذي ستصدره وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بعد ظهر اليوم حيث ستعلن الهيئة رأيها لاحقا خلال اليوم.

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يذكر أن الشركة المصنعة "Johnson & Johnson" كانت قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل توزيع لقاحها في أوروبا بعد حوادث التجلط في الولايات المتحدة والتي علق على إثرها استخدام اللقاح في أمريكا.

المصدر: وكالات

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