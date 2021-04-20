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إسرائيل وبريطانيا تبحثان فتح ممر سفر آمن بعد نجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19

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إسرائيل وبريطانيا تبحثان فتح ممر سفر آمن بعد نجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل وبريطانيا تبحثان إمكانية السماح بالتنقل بينهما دون قيود وفتح ما يسمى "ممر سفر أخضر"، في إشارة لنجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في البلدين.

وذكر بيان إسرائيلي أن الأمر جرت مناقشته بين وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، ووزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، في القدس.

ونقل البيان عن أشكينازي قوله: "سندعم مع بريطانيا الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاحات، من أجل السماح للسائحين وأصحاب الأعمال من البلدين بالعودة بشكل آمن لنظامهم المعتاد".

وقالت الوزارة إن إسرائيل وبريطانيا حققتا "تقدما عظيما" في حملات التطعيم بما يفتح الباب "لاحتمال تأسيس ممر سفر أخضر".

ولم يذكر البيان إطارا زمنيا لتنفيذ هذا الإجراء الذي من الواضح أنه سيشمل المسافرين الذين حصلوا على اللقاح فحسب.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في السماح بدخول عدد محدود من السائحين الأجانب ممن تلقوا اللقاحات، اعتبارا من 23 مايو.

المصدر: رويترز 

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