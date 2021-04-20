إلغاء مسيرات "يوم القدس العالمي" في إيران العام الحالي

أعلنت إيران إلغاء مسيرات "يوم القدس العالمي" لهذا العام في البلاد، بسبب الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ويحتفل بهذا اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول الإسلامية الأخرى كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، عن تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، قد كشفت عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 24346 إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.797.319 شخصًا، ولا يزال هناك 4843 من المصابين في حالة حرجة.

ووسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

المصدر: RT