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كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات جديدة ضد روسيا

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كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات جديدة ضد روسيا
Reuters
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
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طلب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، من الاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات قطاعية جديدة ضد روسيا.

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وقال كوليبا في تغريدة له، أمس الاثنين، على صفحته في موقع "تويتر": "في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم، أطلعت زملائي على المسار الخطير الأخير لروسيا".

وأضاف: "اقترحت خطة خطوة بخطوة حول كيفية ثني موسكو عن المزيد من التصعيد. العنصر الأساسي هو إعداد مجموعة جديدة من العقوبات القطاعية. العقوبات الفردية ليست كافية بعد الآن".

وناقش مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، أمس الاثنين، الوضع على طول الحدود الأوكرانية الروسية.

وقبل الاجتماع، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

بدوره، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على روسيا في حالة اندلاع أعمال عدائية جديدة على الحدود مع أوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تنقل قواتها المسلحة داخل أراضيها يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.

المصدر: UNIAN

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