موسكو تعرب عن احتجاجها لأوكرانيا بعد طرد الأخيرة دبلوماسيا روسيا

أعربت موسكو عن "احتجاجها الشديد" لأوكرانيا بعد إقدام الأخيرة على طرد دبلوماسي روسي من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن اتهامات كييف للدبلوماسي الروسي، عارية من الصحة ولا أساس لها.

وأضافت أن موسكو تحتفظ بإمكانية طرد دبلوماسي أوكراني ردا على إعلان كييف مستشار السفير الروسي لديها شخصا غير مرغوب فيه.

قررت أوكرانيا السبت الماضي، طرد مستشار السفير الروسي في كييف، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبورغ شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقيه معلومات سرية.

المصدر: نوفوستي