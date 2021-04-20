بوتين يدعو للتعاون الدولي للانتصار على كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الوبائي الذي يعيشه العالم والانتشار السريع للفيروس، أثبت أنه لا توجد دولة واحدة، حتى الأكثر تطورا، تستطيع مواجة الوباء بشكل فعال بمفردها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول الوضع الوبائي العالمي، إن الأطباء الروس اكتسبوا خبرة فريدة، ليس فقط في مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضا في مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى.

وأضاف بوتين: "المشاكل التي يبحثها هذا المؤتمر لها أهمية خاصة للبشرية جمعاء، ولا شك أنها تتطلب توحيد جهود الأطباء والعلماء من مختلف البلدان".

وقال الرئيس الروسي إن "المتخصصين الروس يشاركون معارفهم واكتشافاتهم وتطوراتهم التكنولوجية والعملية مع زملائهم الأجانب، وهم على استعداد لتوسيع هذا التعاون في المستقبل".

المصدر: نوفوستي