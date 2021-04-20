سلالة كورونا الهندية تصل إلى إسرائيل

قال مسؤول صحي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، وتعتقد أن لقاح "فايزر" فعال جزئيا على الأقل ضدها.

إقرأ المزيد

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه تم اكتشاف 7 حالات أولية من النوع الهندي في إسرائيل الأسبوع الماضي، بين الأشخاص القادمين من الخارج، والذين خضعوا منذ ذلك الحين للاختبار الأولي.

وقال المدير العام للوزارة، هيزي ليفي، لإذاعة "كان" العامة، إن الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال ضد هذا النوع من السلالة، "وإن كانت فعاليته منخفضة"، مضيفا أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الهندية في إسرائيل بلغ الآن 8 حالات.

من جهتها، قالت بريطانيا وأيرلندا أيضا إنهما تحققان في المتغير الهندي، بعد اكتشافه داخل حدودهما.

وقامت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، بتطعيم حوالي 81٪ من المواطنين أو المقيمين فوق سن 16 عاما بشكل كامل. وانخفضت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بشكل كبير نتيجة لذلك.

المصدر: رويترز