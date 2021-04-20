بريطانيا تشكل مجموعة عالمية للتصدي لأوبئة في المستقبل

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تشكيل مجموعة جديدة من الخبراء الدوليين للمساعدة في تعزيز قدرة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة والإسراع بإنتاج لقاحات للأمراض.

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وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قبل اجتماع افتراضي لمجموعة الخبراء يستمر يومين، بأن "بريطانيا، كرئيس لمجموعة G7، عازمة على العمل مع شركائنا من أجل الاستفادة من خبرة مكافحة فيروس كورونا، لتعزيز الاستعدادات العالمية للتصدي لأوبئة في المستقبل".

وأضاف: "هذه المجموعة الجديدة ستقود جهودنا في السنوات المقبلة لحماية الناس في كل مكان من الأمراض الجديدة وإنقاذ أرواحهم".

وسيرأس المجموعة، باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية، وستضم مسؤولين تنفيذيين من شركات أسترازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون، التي صنعت لقاحات مضادة لكوفيد-19، بالإضافة إلى علماء آخرين.

وقالت بريطانيا إنه سيكون هناك تمويل قدرة 16 مليون جنيه إسترليني (22.37 مليون دولار) لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي لدعم إمدادات وتطوير اللقاحات على مستوى العالم.

وتبدأ مجموعة "شراكة الاستعداد لمواجهة الأوبئة" العمل تحت رئاسة بريطانيا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، وسترفع تقاريرها لقمة زعماء المجموعة المقررة في يونيو القادم، وستوجه النصح فيما يتعلق بتحقيق هدف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المتمثل في تطوير اللقاحات المضادة للأوبئة التي تظهر في المستقبل خلال مئة يوم.

المصدر: رويترز