 
مباشر
عاجل
تشاد تعلن مقتل رئيسها إدريس ديبي الذي فاز أمس بولاية رئاسية سادسة

وزارة الدفاع الكولومبية تقول إن طائرة روسية انتهكت أجواءها

أخبار العالم

وزارة الدفاع الكولومبية تقول إن طائرة روسية انتهكت أجواءها
AFP
كولومبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q85w

ذكرت وزارة الدفاع الكولومبية أن طائرة روسية خاصة من طراز "Il-96-400VPU" انتهكت أجواءها، وأرسلت مقاتلة لمرافقتها، فيما سلمت وزارة الخارجية الكولومبية السفير الروسي مذكرة احتجاج.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعرب عن
الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها العميق" من خطة روسيا للحد من دخول بعض مناطق البحر الأسود

وأوضحت وزارة الدفاع الكولومبية أن الطائرة كانت قادمة من موسكو ولديها إذن بالتحليق عبر المجال الجوي للبلاد، لكن الإحداثيات الفعلية لدخول المجال الجوي الكولومبي تختلف عن تلك المعلنة مسبقا.

واحتجت وزارة الخارجية الكولومبية أمام السفير الروسي لديها، بعد أن استدعته للتحدث مع رئيس الدائرة المختصة.

وأفيد بأن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكولومبي أرسلت لمرافقة الطائرة الروسية "Il-96" الخاصة، التي زُعم أنها انحرفت عن مسارها لسبب غير معروف في المجال الجوي للبلاد من دون موافقة.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا