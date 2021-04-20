 
مباشر

وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

أخبار العالم

وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
Reuters JPR/HH/
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ونائبه والتر مونديل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q84u

توفي يوم الاثنين والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 93 عاما، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم العائلة.

ومونديل سياسي ودبلوماسي ومحامي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين في عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.

وكان مونديل مرشحا رئاسيا عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، ولكنه خسر أمام رونالد ريغان الذي حقق نصرا ساحقا.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا