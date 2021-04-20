وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

توفي يوم الاثنين والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 93 عاما، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم العائلة.

ومونديل سياسي ودبلوماسي ومحامي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين في عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.

وكان مونديل مرشحا رئاسيا عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، ولكنه خسر أمام رونالد ريغان الذي حقق نصرا ساحقا.

المصدر: "رويترز" + RT