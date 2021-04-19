الولايات المتحدة.. تقديم 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية قدمت حتى صباح يوم الاثنين، نحو 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا.

وذكرت المراكز أن أكثر من 132 مليونا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بينما تجاوز عدد الحاصلين على جرعتين 85 مليون فرد، مبينة أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

يذكر أنه بدءا من يوم الاثنين، يستطيع جميع سكان الولايات المتحدة، تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس بسرعة.

وجاء ذلك بعد تمكن نحو 50.4% من الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، من تلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، و32.5% تلقوا الجرعتين، خصوصا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، وفق ما أعلنت عنه يوم الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد.

المصدر: "رويترز" + RT