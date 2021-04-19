كوبا: انتخاب الرئيس ميغيل دياز كانيل أمينا عاما للحزب الشيوعي خلفا لراؤول كاسترو

انتخب الحزب الشيوعي في كوبا رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل أمينا عاما جديدا له خلفا لراؤول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، ما يضع حدا لستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

وبعد وفاة فيدل كاسترو عام 2016، سيسمح تقاعد راؤول بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرين.

وكتب الحزب على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب: "انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

المصدر: "أ ف ب"