نتنياهو يخسر تصويتا مهما على لجنة رئيسية بالبرلمان

خسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصويتا مهما حرمه من الانضمام إلى لجنة مهمة بالبرلمان، وذلك في انتكاسة لمساعيه لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة.

وكان التصويت على من سينضم إلى لجنة الترتيبات وهي التي تتحكم في الأجندة التشريعية في غياب الحكومة.

‭‭ ‬‬وتعني الخسارة في التصويت أن نتنياهو لا يزال بحاجة إلى جهد مضن لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وبعد رفض طلب قدمه حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في تصويت متقارب، تمكن منافسه المنتمي للوسط يائير لابيد من إقرار مقترحه ليقتنص تمثيلا أكبر للكتلة المناهضة لنتنياهو.

وطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو في السادس من أبريل الحالي تشكيل الحكومة، وأمهله 28 يوما لأداء المهمة.

وإذا أخفق نتنياهو في ذلك فيمكنه مطالبة الرئيس بالتمديد أسبوعين. وإذا استمر الإخفاق يكلف الرئيس مرشحا غيره أو يطلب من البرلمان اختيار آخر.

المصدر: "رويترز"