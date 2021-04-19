بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا تعلن "تضامنها" مع التشيك في قرارها طرد دبلوماسيين روس

أعرب وزراء خارجية بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا عن "تضامن" بلادهم مع التشيك بعد إعلان براغ عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

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وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الخارجية البولندية اليوم الاثنين أن وزراء الدول الثلاث "يعربون عن تضامنهم مع الخطوات المتخذة مؤخرا من قبل جمهورية التشيك شريكنا الوثيق وحليفنا وجارنا".

وأعلنت سلطات التشيك يوم السبت، أن الدبلوماسيين الذين قررت طردهم ضباط في الاستخبارات الروسية، مبررة هذه الخطوة بوجود "أدلة" لدى أجهزتها المعنية تشير إلى ضلوع استخبارات روسيا في انفجارين بمستودع ذخيرة أسفرا قبل أيام عن مقتل مواطنيْن تشيكيين عام 2014.

وأعلنت موسكو، يوم الأحد، عن طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، ردا على خطوة براغ. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن طرد الدبلوماسيين الروس من التشيك "استفزاز فيه بصمات أمريكية"، واصفة الاتهامات الموجهة إليها بـ "المنافية للعقل".

المصدر: "رويترز"