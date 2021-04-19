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إسرائيل تبرم صفقة مع "فايزر" لتوريد ملايين الجرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تبرم صفقة مع
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين على صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تصريح: "سيكون لدينا قريبا لقاحات كافية لكل من البالغين والأطفال"، معتبرا أن "إسرائيل تقود العالم في المعركة ضد فيروس كورونا... لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق، لقد انتهينا منها".

ومن غير الواضح عدد الجرعات التي سيتم شراؤها، إلا أن بعض التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيتم شراء ما يصل إلى 9 ملايين جرعة لقاح من "فايزر".

حتى الآن، قامت إسرائيل بتلقيح ما يقرب من 55 في المائة من سكانها، حيث تلقى حوالي 4.9 مليون شخص جرعتين من اللقاح.

المصدر: i24news

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