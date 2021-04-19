اجتماع روسي-أمريكي بشأن نووي إيران وموسكو تعلن الدخول في مرحلة صياغة مشاريع القرارات

عقد مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة اليوم الأحد في فيينا اجتماعا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في العاصمة النمساوية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه في "تويتر" أن وفدي موسكو وواشنطن في مفاوضات فيينا أجريا "مشاورات ثنائية مفيدة بشأن المسائل المتعلقة بإلغاء العقوبات الأمريكية ضد إيران وعودة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).

ونشر الدبلوماسي الروسي صورة تظهر المشاركين في الاجتماع بينهم أوليانوف نفسه والمبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي.

The Russian and the US delegations at the Vienna talks held useful bilateral consultations on issues related to US sanctions lifting and return of Iran to full compliance with its nuclear commitments under #JCPOA. pic.twitter.com/qPWJoIQm7H — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 19, 2021

وكان الوفدان الروسي والأمريكي في فيينا قد عقدا اجتماعا مماثلا بشأن إيران في السابع من أبريل الجاري.

كما كشف أوليانوف في تغريدة أخرى اليوم عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات فيينا، قائلا: "بعد أسبوعين من العمل على استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن التأكيد على أن المحادثات دخلت طور تنسيق مشاريع القرارات المطلوبة".

Summing up the results of 2 weeks of deliberations on #JCPOA restoration we can note with satisfaction that the negotiations entered the drafting stage. Practical solutions are still far away, but we have moved from general words to agreeing on specific steps towards the goal. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 19, 2021

وذكر الدبلوماسي أن المفاوضات لم تقترب بعد من تحقيق أي نتائج على أرض الواقع، لكن "من المهم انتقال المفاوضين من التصريحات العامة إلى بحث خطوات محددة في سبيل تحقيق الهدف".

المصدر: RT