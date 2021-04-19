بوريل: وزراء الخارجية الأوروبيون لم يناقشوا عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية التكتل لم يبحثوا في اجتماعهم اليوم إمكانية تبني عقوبات جديدة بحق روسيا.

وصرح بوريل للصحفيين في بروكسل، اليوم الاثنين، في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، بأنه لم تكن هناك حتى الآن طلبات لطرد دبلوماسيين روس بشكل منسق من الدول الأعضاء للاتحاد، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين روسيا والتشيك.

وتابع: "كما لا يدور الحديث عن عقوبات جديدة. هذا الوضع قد يتغير، لكن المسألة ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي".

وتطرق بوريل إلى الوضع حول أوكرانيا، قائلا إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي عند حدود هذا البلد وفي شبه جزيرة القرم، وهناك "خطر واضح لحدوث مزيد من التصعيد"، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي + رويترز