بوتين يقبل دعوة بايدن للمشاركة في قمة المناخ الافتراضية

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ، التي ستنظمها الولايات المتحدة في 22 أبريل الجاري.

وأعلنت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الاثنين أن الرئيس بوتين سيعرض خلال القمة "نهج روسيا في سياق تطوير تعاون دولي شامل يهدف إلى تجاوز التبعات السلبية لتغيرات المناخ في العالم".

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، في أواخر يناير الماضي أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سينظم في "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات العالم.

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن قائمة المدعوين إلى القمة تضم زعماء 40 دولة، مشددا على أن القمة ستبرز الأهمية القصوى والفوائد الاقتصادية لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة تغيرات المناخ، وستشكل خطوة مهمة تأتي تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية في شهر نوفمبر القادم.

المصدر: RT