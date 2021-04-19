بوتين وبايدن يناقشان في اتصال هاتفي محاولة الانقلاب في بيلاروس

قال المتحدث باسم الكرملينن دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين ناقشا خلال اتصال هاتفي محاولة الانقلاب في بلاروس.

وأكد بيسكوف في مقابلة صحفية، أن محاولة الانقلاب، التي كان يُخطط لها في بيلاروس أُثيرت خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين.

وفي وقت سابق صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بوتين أثار في محادثة مع نظيره الأمريكي قضية التحضير لمحاولة اغتيال رئيس دولة بيلاروس، من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن لم تكن هناك إجابات.

وأعلن لوكاشينكا يوم السبت الماضي، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمحاولة اغتياله هو وأبنائه، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكيةمتورطة في ذلك.

ووفقا لرئيس "كي جي بي" (وكالة الاستخبارات البيلاروسية) في بيلاروس، إيفان ترتيل، أعضاء المجموعة التي تم الكشف عنها خططوا وبدأوا التنفيذ العملي لخطة تصفية لوكاشينكا وأفراد أسرته، وتنظيم تمرد مسلح من أجل الاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى أن المجموعة ضمت مواطنين من بيلاروس وكذلك أجانب.

كذلك اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو، محام يحمل الجنسية الأمريكية والبيلاروسية، يوري زينكوفيتش، ومتخصص في العلوم السياسة يحمل الجنسية البيلاروسية، ألكسندر فيدوتا، كانا يخططان لانقلاب عسكري في 9 مايو في مينسك.

وبحسب وكالة الاستخبارات البيلاروسية فإن هذه المجموعة على علاقة بزعيم حزب المعارضة في، غريغوري كوستوسيف، الذي تم اعتقاله في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي