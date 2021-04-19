تايوان تسعى لحيازة صواريخ كروز جو-أرض بعيدة المدى

أكد رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع التايوانية، لي شيه تشيانج، أن بلاده، تسعى لحيازة صواريخ كروز طويلة المدى تطلق من الجو، من الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وفي إطار الإجابة عن ماهية منظومات الأسلحة التي تريد تايوان شراءها، قال لي شيه تشيانج: "إنها صواريخ إيه.جي.إم-158 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية".

وتابع: "ما زلنا في مرحلة السعي للحصول عليها... قنوات الاتصال سلسة وطبيعية للغاية"، دون أن يخوض في التفاصيل.

بحسب وكالة "رويترز"، يمكن أن يصل مدى الصاروخ "إيه.جي.إم-158" إلى ألف كيلومتر تقريبا، اعتمادا على الطراز، ويمكن كذلك تثبيته في طائرات، منها إف-16، التي تمتلكها تايوان.

من جهتها، أشارت شركة "لوكهيد مارتن" إلى أن "الصاروخ مصمم لتدمير الأهداف العالية القيمة والجيدة التحصين والثابتة والمتحركة، ويطلق من مسافة بعيدة بدرجة تجعل مركبة إطلاقه في مأمن من أنظمة الدفاع الجوي المعادية".

ولفتت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لمساعدة تايوان التي تطور بنفسها صواريخ بعيدة المدى كي تمنحها القدرة على الضرب في عمق الصين البري، إذا تعرضت لهجوم في حال نشوب حرب، بالحصول على عتاد أكثر تطورا.

المصدر: "رويترز"