علي خامنئي يصدر بيان تعزية بوفاة نائب قائد "فيلق القدس"

أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن تعازيه بوفاة نائب قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري، العميد محمد حجازي، مشيرا إلى أن الأخير "عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة".

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وأصدر خامنئي بيان تعزية قال فيه: "ببالغ الأسف، تلقيت نبأ وفاة العميد الفخور، سيد محمد حجازي، عاش حياة كلها جهاد، وفكر نير، وقلب مفعم بالإيمان الحقيقي ومليء بالدوافع والعزيمة الراسخة، وقوة كاملة في خدمة الإسلام والثورة، هذه خلاصة لشخصية هذا المجاهد في سبيل الله".

وأضاف: "لقد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في حرس الثورة الإسلامية، وكان شامخا وناجحا فيها جميعا".

كما عبر المرشد الإيراني عن أحر تعازيه لأسرة حجازي وذويه وأصدقائه وزملائه.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عين محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير 2020.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية "قمع" احتجاجات 2009.

المصدر: "أنباء فارس" + RT